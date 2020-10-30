С начала года украинцам компенсировали более 450 млн гривен на уход за больными детьми

"В течение 9 месяцев 2020 года более 150 тысяч застрахованных лиц обратились в Фонд социального страхования Украины по пособиями в случае необходимости ухода за больным членом семьи, в том числе, за больными детьми до 14 лет. Фонд компенсировал им потерянный за период осуществления ухода заработок на общую сумму 452,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование такой помощи осуществляется ФССУ, начиная с первого дня и за все время ухода. Среднедневной размер выплат составил по итогам трех кварталов 305,3 гривны, что на 20,2% больше, чем за тот же период 2019 года.

"Предоставление пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет осуществляется за весь период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней. А в случае стационарного лечения - за все время пребывания застрахованного лица в стационаре вместе с больным ребенком", - добавляется в сообщении.

Добавляется, что пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выплачивается не более чем за три календарных дня, а в исключительных случаях, с учетом тяжести болезни и бытовых обстоятельств - не более чем за семь календарных дней.

Размер пособия зависит от продолжительности страхового стажа и составляет от 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 года) и до 100% (если стаж - более 8 лет).

Напомним, Фонд соцстраха выплатил за сентябрь около 800 млн грн пострадавшим на производстве.