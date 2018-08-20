З початку року поліція Донеччини викрила понад 200 бойовиків

"212 бойовиків та їхніх пособників викрили поліцейські впродовж майже восьми місяців… Із них 180 були затримані, ще 32 учасники незаконних збройних формувань перебувають у розшуку та притягуються до кримінальної відповідальності заочно в рамках проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, більшість з бойовиків несли службу на незаконних пропускних пунктах та виконували різні підсобні роботи. При цьому, як правило, - за продукти харчування та сигарети, грошей їм не платили.



"Завдяки ретельно зібраним оперативним даним поліцейським вдається викрити й тих бойовиків, які переховуються на тимчасово окупованій території", - зазначили у поліції.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом минулої доби немає.



