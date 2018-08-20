С начала года полиция Донецкой области разоблачила более 200 боевиков

"212 боевиков и их пособников разоблачили полицейские в течение почти восьми месяцев ... Из них 180 были задержаны, еще 32 участника незаконных вооруженных формирований находятся в розыске и привлекаются к уголовной ответственности заочно в рамках проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.



Как отмечается, большинство из боевиков несли службу на незаконных пропускных пунктах и ​​выполняли различные подсобные работы. При этом, как правило, - за продукты питания и сигареты, денег им не платили.



"Благодаря тщательно собранным оперативным данным полицейским удается разоблачить и тех боевиков, которые скрываются на временно оккупированной территории", - отметили в полиции.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие сутки нет.



