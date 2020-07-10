З початку року на українсько-російському кордоні облаштовано понад 12 км інженерних загороджень

“Протягом 2020 року на ділянці українсько-російського державного кордону відповідно до Плану заходів облаштовано 12,16 кілометрів інженерних загороджень, 5,45 кілометрів проти транспортного рву з бруствером, 6,64 кілометрів рокадних доріг та 5 переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості”, — сказано у повідомленні.

Так, виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону здійснюється відповідно до Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України 14 травня 2015 року № 439-р відповідно до якого виконання робіт передбачено до 2021 року.

Як раніше повідомлялося в УНН, з початку року станом на 1 липня на проект “Стіна” використано 99 млн гривень, всього на 2020 рік передбачено 400 млн гривень.