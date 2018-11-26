З початку року "аптечний кошик" українця подорожчав на 6% - експерт

"На початок листопада 2018 року він коштував 198,2 грн, тоді як на початок року його вартість становила 186,9 грн", - написав він.

Дорошенко поінформував, що в українських аптеках подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

"Імпортні судинорозширювальні засоби – на 4%, вітчизняні судинорозширювальні засоби – на 5%, імпортні антибіотики – на 6%, вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати – на 7%, вітчизняні антибіотики – на 9% та імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати – на 11%", - написав він.

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При цьому у гривневому співвідношенні з початку року імпортні антибіотики додали у ціні 5,8 грн, імпортні судинорозширювальні засоби – 1,9 грн, імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати і вітчизняні антибіотики – по 1,3 грн, вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати і вітчизняні судинорозширювальні засоби – по 50 коп., розповів Дорошенко.

"Зростання вартості імпорту відбувалось на фоні майже однакового курсу гривні в січні та жовтні", - написав експерт.

Дорошенко уточнив, що до умовного кошику увійшли всі види ліків, які підлягають державному моніторингу: антибіотики вітчизняні та імпортні (по 10 таблеток або капсул), судинорозширювальні засоби вітчизняні та імпортні (по 10 таблеток або капсул), жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні (10 таблеток) і імпортні (1 пакетик). Розрахунок вартості аптечного кошика зроблений на підставі даних державної статистики.

Нагадаємо, як писав УНН, за даними МОЗ, українці витрачають значні кошти на "непрацюючі ліки". Причини такої тенденції чиновники вбачають у неконтрольованій рекламі лікарських засобів.

З іншого боку, як вважають депутати, аптеки в Україні перетворили на супермаркети, які переслідують передусім свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність та місію.

З метою навести лад на аптечному ринку у парламенті зареєстрували аптечний законопроект (№8591), який передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. У такий спосіб законодавці прагнуть покращити конкуренцію та знизити ціни на лікарські засоби.

Законопроект наразі перебуває на доопрацюванні в авторів.