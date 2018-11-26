С начала года "аптечная корзина" украинцев подорожала на 6% - эксперт

"На начало ноября 2018 года она стоила 198,2 грн, тогда как на начало года ее стоимость составила 186,9 грн", - написал он.

Дорошенко сообщил, что в украинских аптеках подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

"Импортные сосудорасширяющие средства - на 4%, отечественные сосудорасширяющие средства - на 5%, импортные лекарства - на 6%, отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 7%, отечественные антибиотики - на 9% и импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 11%", - написал он.

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При этом в гривневом соотношении с начала года импортные лекарства добавили в цене 5,8 грн, импортные сосудорасширяющие средства - 1,9 грн, импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты и отечественные антибиотики - по 1,3 грн, отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты и отечественные сосудорасширяющие средства - по 50 коп., рассказал Дорошенко.

"Рост стоимости импорта происходило на фоне почти одинакового курса гривны в январе и октябре", - считает эксперт.

Дорошенко уточнил, что в условную корзину вошли все виды лекарств, подлежащие государственному мониторингу: антибиотики отечественные и импортные (по 10 таблеток или капсул), сосудорасширяющие средства отечественные и импортные (по 10 таблеток или капсул), жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные (10 таблеток) и импортные (1 пакетик). Расчет стоимости аптечной корзины сделан на основании данных государственной статистики.

Напомним, как писал УНН, по данным Минздрава, украинцы тратят значительные средства на "неработающие лекарства". Причины такой тенденции чиновники видят в неконтролируемой рекламе лекарственных средств.

С другой стороны, как считают депутаты, аптеки в Украине превратили в супермаркеты, которые преследуют прежде всего свои коммерческие цели, забыв о социальной ответственности и миссии.

С целью навести порядок на аптечном рынке в парламенте зарегистрировали аптечный законопроект (№8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом законодатели стремятся улучшить конкуренцию и снизить цены на лекарственные средства.

Законопроект пока находится на доработке у авторов.