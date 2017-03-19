З початку доби поранено двох українських військових – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Донбасі з початку доби поранено двох українських військових. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook, передає УНН.
“З початком доби кількість обстрілів позицій ЗС України дещо зменшилось, але разом з тим зафіксовано 19 випадків відкриття вогню”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку — 12.
“Там по позиціях у районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь із кулеметів великого калібру, гранатометів, стрілецької зброї та зенітної установки ЗУ-23. Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись із великокаліберних кулеметів”, — повідомляють у штабі.
Також там зазначають, що на донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог вів вогонь із гранатометів та кулеметів.
“Близько 15.00 сім снарядів випустив танк. При цьому один снаряд потрапив у приватний сектор та зруйнував будинок”, — додають у прес-центрі.
Окрім того, повідомляється, що в районі Луганського активно діяв снайпер, а також позиції ЗСУ обстрілювали автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.
“На Луганщині неподалік Новоолександрівки та Новозванівки російські найманці вели вогонь із СПГ, гранатометів різних систем та кулеметів. З початком доби поранено двох українських захисників”, — розповіли у прес-центрі.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.