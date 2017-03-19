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С начала суток ранены два украинских военных - штаб АТО

С начала суток ранены два украинских военных - штаб АТО

Киев • УНН

 • 11927 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На Донбассе с начала суток ранены два украинских военных. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает УНН.

"С началом суток количество обстрелов позиций ВС Украины несколько уменьшилось, но вместе с тем зафиксировано 19 случаев открытия огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении - 12.

"Там по позициям в районе Водяного в течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, стрелкового оружия и зенитной установки ЗУ-23. Рядом с Павлополем, Широкино и Гнутово обстрелы велись с крупнокалиберных пулеметов", - сообщают в штабе.

Также там отмечают, что на донецком направлении по защитникам Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов.

"Около 15.00 семь снарядов выпустил танк. При этом один снаряд попал в частный сектор и разрушил дом", - добавляют в пресс-центре.

Кроме того, сообщается, что в районе Луганского активно действовал снайпер, а также позиции ВСУ обстреливали автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"В Луганской области неподалеку Новоалександровки и Новозвановки российские наемники вели огонь с СПГ, гранатометов различных систем и пулеметов. С началом суток ранены два украинских защитников , - рассказали в пресс-центре.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

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