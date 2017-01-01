З початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 22 рази обстрілювали позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші. Всього зафіксовано 22 обстріли", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби на маріупольському напрямку незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях.