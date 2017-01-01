С начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреливали позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины. Всего зафиксировано 22 обстрелы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки на мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования 30 раз открывали огонь по украинским позициям .