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З Німеччини під виглядом "гуманітарки" хотіли провезти наркотичні пігулки

З Німеччини під виглядом "гуманітарки" хотіли провезти наркотичні пігулки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. На кордоні України вилучили вантаж, який українець намагався провезти під виглядом гуманітарної допомоги з Німеччини. У вантажівці були нарковмісні і психотропні пігулки на майже 19 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора під час огляду вантажівки, якою в пункт пропуску “Ужгород” прибули зі Словаччини, прикордонники виявили чималу кількість медпрепаратів, обмежених для переміщення через кордон“, — йдеться у повідомленні.

Так, згідно з пред’явленими товаросупровідними документами, громадянин України з Німеччини в Івано-Франківськ мав доставити гуманітарну допомогу. Однак, правоохоронці помітили серед вантажу коробки з ліками.

“Виявилося, що серед них переміщували велику кількість нарковмісних та психотропних медпрепаратів. Назагал у вантажівці знайдено близько 640 одиниць медпрепаратів на загальну суму майже 19 тисяч гривень. У встановленому законодавством порядку товар вилучили співробітники митниці”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через пункт пропуску “Бориспіль” жінка намагалася ввезти в Україну майже 70 тисяч таблеток наркотичної дії. Буде проведена експертиза препаратів та ухвалюватиметься рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

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