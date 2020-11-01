Из Германии под видом "гуманитарки" хотели провезти наркотические таблетки

"Вчера при осмотре грузовика, которым в пункт пропуска "Ужгород" прибыли из Словакии, пограничники обнаружили большое количество медпрепаратов, ограниченных для перемещения через границу", - говорится в сообщении.

Так, согласно предъявленным товаросопроводительным документам, гражданин Украины из Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Однако, правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами.

"Оказалось, что среди них перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов. Вообще в грузовике найдено около 640 единиц медпрепаратов на общую сумму почти 19 тысяч гривен. В установленном законодательством порядке товар изъяли сотрудники таможни", - говорится в сообщении.

Напомним, через пункт пропуска "Борисполь" женщина пыталась ввезти в Украину почти 70 тысяч таблеток наркотического действия. Будет проведена экспертиза препаратов и будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.