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СБУ: з балансу Дунайського пароплавства хотіли вивести 455 одиниць флоту в інтересах іноземної компанії

СБУ: з балансу Дунайського пароплавства хотіли вивести 455 одиниць флоту в інтересах іноземної компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Служба безпеки України заблокувала спробу незаконного відчуження майна ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство” з боку топменеджмента компанії. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

Так, слідчі встановили, що оборудку було організовано під виглядом “реорганізації” діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це — в інтересах іноземної комерційної структури.

Організатори також збирались штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії.

Для реалізації протиправної схеми зловмисники свідомо надали до профільного Міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном.

Своїми діями організатори могли завдати збитки товариству на понад 2 млрд грн. Крім того, дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави, зазначають в СБУ.

Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки. В рамках обшуків вилучені докази було долучено до матеріалів справи. Також виявлено велику суму готівки в іноземній валюті, інформують в пресслужбі.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року СБУ спільно з НАБУ та САП знайшли 32 баржі, вкрадені у держави за попереднього керівництва Українського Дунайського пароплавства.

Українські Національні Новини

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