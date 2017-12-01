З аеропорту "Львів" відлетів мільйонний пасажир

Мільйонним пасажиром стала Вікторія Ревуцька із Ковеля. Привітав ювілярку міський голова Львова Андрій Садовий.

Що цікаво, останній раз мільйонного пасажира Львів мав у 1991 році.

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До слова, За минулий місяць летовище імені Данила Галицького обрали для польотів понад 96 тисяч пасажирів. За даними аеропорту, це майже на 40% більше, ніж у жовтні 2016 року (69,1 тис. пасажирів).

Також зросла кількість здійснених рейсів 1101 проти 810 за аналогічний період минулого року.

Загалом, за січень-жовтень 2017 р. пасажиропотік зріс на 46,8% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (625,5 тис. пасажирів) і досяг позначки в 918,4 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 36,7%, з 7381 до 10 088.