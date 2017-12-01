Из аэропорта "Львов" улетел миллионный пассажир

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9748 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22902 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31207 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31024 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98326 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86425 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96280 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123831 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115884 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Из аэропорта "Львов" улетел миллионный пассажир

Из аэропорта "Львов" улетел миллионный пассажир

Киев  •  УНН

 • 14628 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня из Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого улетел миллионный пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Миллионным пассажиром стала Виктория Ревуцкая из Ковеля. Поздравил юбилярку городской председатель Андрей Садовой.

Что интересно, последний раз миллионный пассажир был во Львове в 1991 году.

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К слову, за прошлый месяц аэродром имени Даниила Галицкого выбрали для полетов более 96 000 пассажиров. По данным аэропорта, это почти на 40% больше, чем в октябре 2016 (69,1 тыс. пассажиров).

Также возросло количество совершенных рейсов 1101 против 810 за аналогичный период прошлого года.

В общем, за январь-октябрь 2017 года пассажиропоток вырос на 46,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (625,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 918,4 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 36,7%, с 7381 до 10088.

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