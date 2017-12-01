Из аэропорта "Львов" улетел миллионный пассажир

Миллионным пассажиром стала Виктория Ревуцкая из Ковеля. Поздравил юбилярку городской председатель Андрей Садовой.

Что интересно, последний раз миллионный пассажир был во Львове в 1991 году.

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К слову, за прошлый месяц аэродром имени Даниила Галицкого выбрали для полетов более 96 000 пассажиров. По данным аэропорта, это почти на 40% больше, чем в октябре 2016 (69,1 тыс. пассажиров).

Также возросло количество совершенных рейсов 1101 против 810 за аналогичный период прошлого года.

В общем, за январь-октябрь 2017 года пассажиропоток вырос на 46,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (625,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 918,4 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 36,7%, с 7381 до 10088.