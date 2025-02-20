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Юні спортсмени з Броварів отримали запрошення на міжнародні турніри у Франції та Німеччині

Київ • УНН

 • 29536 перегляди

Спортсмени з Броварів отримали запрошення на змагання у Франції та Німеччині. 41 дитина візьме участь у футбольному турнірі, змаганнях з плавання та літньому відпочинку за кордоном.

Закордонні партнери продовжують підтримувати дітей з Броварської громади, надаючи їм можливості для розвитку та участі у міжнародних заходах. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Закордонні друзі продовжують підтримувати дітей з нашої громади

- написав Ігор Сапожко.

Зокрема, за його словами, дванадцять юних футболістів з Броварів віком 12 років візьмуть участь у Міжнародному турнірі у французькому місті Фонтене-су-Буа. Змагання відбудуться 20-22 червня, і команда з Броварів змагатиметься з європейськими суперниками.

Окрім цього, асоціація JenaUA організовує двотижневий літній відпочинок для 16 дітей з громади у німецькому місті Єна. "Діти проведуть там 14 днів на літніх канікулах. Сподіваюся, що отримані враження стануть для них незабутніми", - зазначив Ігор Сапожко.

Окрім того юні плавці з Броварської громади запрошені до участі у турнірі з плавання, який відбудеться у місті Ерланген (Німеччина) 14-17 березня.  "У ньому візьмуть участь 13 наших дітей, які, я переконаний, продемонструють свою вправність та вміння,

- повідомив Ігор Сапожко.

Як зазначив Броварський міський голова, всі витрати на організацію поїздок, перебування дітей та участь у заходах взяли на себе закордонні партнери громади.

Додамо

Броварська громада має встановлені партнерства з такими містами:Фонтене-су-Буа (Франція), Хен'ян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Сілламяе (Естонія), Красницький повіт (Польща), Гнєзненський повіт (Польща), Гродзіський повіт (Польща), Тонала (Мексика), Санта-Марінелла (Італія).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, у 2022 році до переліку доєдналися німецькі міста Ерланген та Єна. Саме вони під час повномасштабної війни стали основною підтримкою для Броварської громади.

Співпраця між Броварами, Єною та Ерлангеном охопила широкий спектр напрямів: від постачання медичного обладнання до освітніх обмінів і гуманітарної допомоги.

Як розповів Броварський міський голова Ігор Сапожко, у листопаді 2022 року за підтримки Єни, Ерлангена та німецького товариства Engagement Global для Броварської лікарні було придбано обладнання на суму понад 3,9 млн грн. Взимку 2023 року громада отримала від Єни тепловентилятор та генератор для підтримки енергопостачання. У березні того ж року міста офіційно закріпили партнерство угодою про солідарність.

Червень 2023 року став знаковим завдяки візиту броварської делегації до Німеччини, де українці знайомилися з функціонуванням комунальних підприємств та освітніх закладів. Восени 2023 року партнерство продовжило розширюватися: у жовтні місто Єна передало Броварській громаді автобус для перевезення учнів княжицького ліцею, а напередодні Різдва діти громади отримали гуманітарні подарунки від жителів німецького міста.

Початок 2024 року ознаменувався офіційним візитом мера Ігоря Сапожка та броварської делегації до Єни та Ерлангена, де обговорювалися питання енергетики, житлового будівництва та економічного розвитку. У квітні в Єні створили асоціацію "JenaUA e.V." для поглиблення співпраці. Того ж місяця п’ять броварських учителів німецької мови пройшли навчальний обмін у школах Єни, ознайомившись із місцевими методиками викладання.

У жовтні 2024 року представники міста Єна, на чолі з депутатом Матіасом Мітом, відвідали Бровари, зустрівшись із місцевими мешканцями та внутрішньо переміщеними особами в модульному містечку. Вони також побували у Броварській лікарні, де працює обладнання, придбане за підтримки німецьких партнерів.

Ерланген з початку повномасштабного вторгнення прийняв понад 1600 біженців з України, включаючи жителів Броварів.

Окрім гуманітарної допомоги, розвивається і культурний обмін. Було організовано низку освітніх ініціатив, включаючи обмін фотографіями між школярами та спільні спортивні заходи.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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