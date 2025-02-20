Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

Зарубежные партнеры продолжают поддерживать детей из Броварской общины, предоставляя им возможности для развития и участия в международных мероприятиях. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Зарубежные друзья продолжают поддерживать детей из нашей общины - написал Игорь Сапожко.

В частности, по его словам, двенадцать юных футболистов из Броваров в возрасте 12 лет примут участие в Международном турнире во французском городе Фонтене-су-Буа. Соревнования состоятся 20-22 июня, и команда из Броваров будет соревноваться с европейскими соперниками.

Кроме этого, ассоциация JenaUA организует двухнедельный летний отдых для 16 детей из общины в немецком городе Йена. «Дети проведут там 14 дней на летних каникулах. Надеюсь, что полученные впечатления станут для них незабываемыми», - отметил Игорь Сапожко.

Кроме того юные пловцы из Броварской громады приглашены к участию в турнире по плаванию, который состоится в городе Эрланген (Германия) 14-17 марта. «В нем примут участие 13 наших детей, которые, я убежден, продемонстрируют свою ловкость и умение, - сообщил Игорь Сапожко.

Как отметил Броварской городской голова, все расходы на организацию поездок, пребывание детей и участие в мероприятиях взяли на себя зарубежные партнеры громады.

Добавим

Броварская община имеет установленные партнерства с такими городами: Фонтене-су-Буа (Франция), Хэньян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Силламяэ (Эстония), Красницкий уезд (Польша), Гнезненский уезд (Польша), Гродзинский уезд (Польша), Тонала (Мексика), Санта-Маринелла (Италия).

После полномасштабного вторжения России в Украину, в 2022 году к перечню присоединились немецкие города Эрланген и Йена. Именно они во время полномасштабной войны стали основной поддержкой для Броварской общины.

Сотрудничество между Броварами, Йеной и Эрлангеном охватило широкий спектр направлений: от поставок медицинского оборудования до образовательных обменов и гуманитарной помощи.

Как рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко, в ноябре 2022 года при поддержке Йены, Эрлангена и немецкого общества Engagement Global для Броварской больницы было приобретено оборудование на сумму более 3,9 млн грн. Зимой 2023 года громада получила от Йены тепловентилятор и генератор для поддержки энергоснабжения. В марте того же года города официально закрепили партнерство соглашением о солидарности.

Июнь 2023 года стал знаковым благодаря визиту броварской делегации в Германию, где украинцы знакомились с функционированием коммунальных предприятий и образовательных учреждений. Осенью 2023 года партнерство продолжило расширяться: в октябре город Йена передал Броварской громаде автобус для перевозки учеников княжицкого лицея, а накануне Рождества дети громады получили гуманитарные подарки от жителей немецкого города.

Начало 2024 года ознаменовалось официальным визитом мэра Игоря Сапожко и броварской делегации в Йену и Эрланген, где обсуждались вопросы энергетики, жилищного строительства и экономического развития. В апреле в Йене создали ассоциацию «JenaUA e.V.» для углубления сотрудничества. В том же месяце пять броварских учителей немецкого языка прошли учебный обмен в школах Йены, ознакомившись с местными методиками преподавания.

В октябре 2024 года представители города Йена, во главе с депутатом Матиасом Митом, посетили Бровары, встретившись с местными жителями и внутренне перемещенными лицами в модульном городке. Они также побывали в Броварской больнице, где работает оборудование, приобретенное при поддержке немецких партнеров.

Эрланген с начала полномасштабного вторжения принял более 1600 беженцев из Украины, включая жителей Броваров.

Кроме гуманитарной помощи, развивается и культурный обмен. Был организован ряд образовательных инициатив, включая обмен фотографиями между школьниками и совместные спортивные мероприятия.