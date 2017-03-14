Ю.Луценко сказав, що говорить з П.Порошенком і про книжки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що говорить з Президентом України Петром Порошенком і про книжки. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю телеканалу “ZIK”, передає УНН.
“Так, говоримо з Президентом про книжки. Правда, в разів десять більше з дружиною Президента. Вона часто зі мною обговорює „свіжі“ книжки”, — розповів Генпрокурор.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що особливих змін в його декларації порівняно з минулим роком не буде, крім того, що він вкаже колекцію зі 100 раритетних книжок кін. ХІХ — поч. ХХ століття.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко передав півдесятка українських книжок бійцям опорного пункту 95 під Горлівкою.