Ю.Луценко: прокуратура проводить дослідчу перевірку формули "Роттердам +"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Наразі проводиться дослідча перевірка закупівля вугілля по формулі "Ротердам +". Про це в ефірі телеканалу Zik повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"Я сумніваюся, що формула "Роттердам +" відповідає чинному законодавству. Я зараз не можу сказати чи це кримінальна справа, але ми проводимо дослідчу перевірку. Якщо це буде порушення законодавства з власною наживою або нанесенням збитків державі це (притягнення до відповідальності – ред.) обов’язково відбудеться", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 7 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що заяви про закупівлю вугілля за формулою "Роттердам+" не відповідає дійсності.