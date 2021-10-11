"Його реальний рейтинг 23%": кандидат у мери Харкова вважає, що Терехов "малює" собі високий рейтинг для фальсифікацій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Соціологи вдвічі завищують рейтинг тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова. Про це у коментарі УНН заявив депутат Харківської ради Дмитро Маринін, коментуючи результати соціологічної групи “Рейтинг”.
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“Рейтинг Терехова в 57,6% — намальований. Його реальний рейтинг близько 23%. Я спілкуюся з людьми. Не з політтехнологами, які малюють рейтинги, а з людьми у дворах. Вони чують прізвище Терехов і плюють”, — говорить Маринин.
Депутат не виключає, що ближче до дати виборів соціологи “намалюють” Терехову рейтинг в 73%.
“Це все робиться тому, що вони розуміють, що будуть фальсифікувати вибори. При чому фальсифікація буде настільки тотальною, що вони зараз вже починають вселяти людям, що Терехов виграє у першому турі. Але це — нонсенс”, — заявив Маринін.
Контекст
Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. За прогнозами експертів, буде два тури виборів, де найімовірніше будуть змагатися Михайло Добкін і Ігор Терехов.