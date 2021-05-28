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Євросоюз закликав Росію скасувати заборону на роботу трьох німецьких НКО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Європейський Союз закликав Росію скасувати рішення Генпрокуратури РФ про оголошення “небажаними” в Росії трьох німецьких некомерційних організацій. ЄС відкидає статус “небажаних організацій”, заявив прес-секретар верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля в четвер, 27 травня, передає УНН із посиланням на DW.

Євросоюз закликав Росію скасувати заборону на роботу трьох німецьких НКО

Цитата

Це рішення, за його словами, є “прикладом нехтування активного громадянського суспільства з боку російської влади”.

“Рішення російської Генпрокуратури в кінцевому підсумку шкодить інтересам жителів Росії і можливості проведення відкритого і вільного діалогу”, — заявив представник ЄС, додавши, що “нічого в діях цих НКО не виправдовує такого кроку”.

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Доповнення

“Забороняти працювати організаціям, які намагаються сприяти взаєморозумінню між нашими двома країнами і народами, це серйозний удар по нашим зусиллям домогтися поліпшення відносин Німеччини з Росією”, — прокоментував ситуацію міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Заборона німецьких НКО

У список “небажаних” в РФ організацій внесено Deutsch-Russischer Austausch e.V. (“Німецько-російський обмін”), Zentrum Liberale Moderne GmbH (“Центр ліберальної сучасності”), а також Forum Russischsprachiger Europäer e.V. (“Форум російськомовних європейців”).

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