Євросоюз закликав Росію скасувати заборону на роботу трьох німецьких НКО

Цитата

Це рішення, за його словами, є “прикладом нехтування активного громадянського суспільства з боку російської влади”.

“Рішення російської Генпрокуратури в кінцевому підсумку шкодить інтересам жителів Росії і можливості проведення відкритого і вільного діалогу”, — заявив представник ЄС, додавши, що “нічого в діях цих НКО не виправдовує такого кроку”.

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Доповнення

“Забороняти працювати організаціям, які намагаються сприяти взаєморозумінню між нашими двома країнами і народами, це серйозний удар по нашим зусиллям домогтися поліпшення відносин Німеччини з Росією”, — прокоментував ситуацію міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Заборона німецьких НКО

У список “небажаних” в РФ організацій внесено Deutsch-Russischer Austausch e.V. (“Німецько-російський обмін”), Zentrum Liberale Moderne GmbH (“Центр ліберальної сучасності”), а також Forum Russischsprachiger Europäer e.V. (“Форум російськомовних європейців”).