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Євросоюз закликав Росію до стриманості в Азовському морі

Євросоюз закликав Росію до стриманості в Азовському морі

Київ • УНН

 • 14372 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Євросоюз закликає Росію до стриманості в Азовському морі, щоб деескалувати ситуацію. Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Федеріки Могеріні, поширеній в неділю в Брюсселі, передає УНН.

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходу по Керченській протоці, і закликаємо всіх діяти максимально стримано, щоб негайно деескалувати ситуацію", - наголошується в ньому.

"Як недвозначно висловилася Високий представник у Європейському парламенті, події в Азовському морі - це демонстрація того, як нестабільність та напруженість можуть зростати, якщо не враховувати основні правила міжнародного співробітництва. Будівництво Керченського мосту відбулося без згоди України та є ще одним порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Це, паралельно з мілітаризацією Азовського моря призвело до посилення контролю над морськими перевезеннями в протоці. Європейський Союз очікує від Росії припинення перевірок", - додали у Брюсселі.

Нагадуємо, МЗС Латвії відреагувало на події у Керченській протоці.

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