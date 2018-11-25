Євросоюз закликав Росію до стриманості в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Євросоюз закликає Росію до стриманості в Азовському морі, щоб деескалувати ситуацію. Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Федеріки Могеріні, поширеній в неділю в Брюсселі, передає УНН.
"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходу по Керченській протоці, і закликаємо всіх діяти максимально стримано, щоб негайно деескалувати ситуацію", - наголошується в ньому.
"Як недвозначно висловилася Високий представник у Європейському парламенті, події в Азовському морі - це демонстрація того, як нестабільність та напруженість можуть зростати, якщо не враховувати основні правила міжнародного співробітництва. Будівництво Керченського мосту відбулося без згоди України та є ще одним порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Це, паралельно з мілітаризацією Азовського моря призвело до посилення контролю над морськими перевезеннями в протоці. Європейський Союз очікує від Росії припинення перевірок", - додали у Брюсселі.
Нагадуємо, МЗС Латвії відреагувало на події у Керченській протоці.