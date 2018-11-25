Евросоюз призвал Россию к сдержанности в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Евросоюз призывает Россию к сдержанности в Азовском море, чтобы деескалуваты ситуацию. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в воскресенье в Брюсселе, передает УНН.
“Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию”, — отмечается в нем.
“Как недвусмысленно высказалась Высокий представитель в Европейском парламенте, происшествия в Азовском море — это демонстрация того, как нестабильность и напряженность могут расти, если не учитывать основные правила международного сотрудничества. Строительство Керченского моста произошло без согласия Украины и является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Это, параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к усилению контроля над морскими перевозками в проливе. Европейский Союз ожидает от России прекращения проверок”, — добавили в Брюсселе.
Напоминаем, МИД Латвии отреагировало на события в Керченском проливе.