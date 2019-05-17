Єврокомісія оштрафувала п'ять банків більш ніж на 1 млрд євро за картельну змову
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Наглядові органи Євросоюзу в області конкуренції в банківській сфері наклали великі штрафи на п'ять великих банків. Американські Citigroup і JP Morgan, британські Royal Bank of Scotland (RBS) і Barclays, японський Mitsubishi UFG зобов'язані сплатити в цілому 1,07 млрд євро, заявили в Єврокомісії, повідомляє УНН.
Ці фінансові інститути звинувачені в картельній змові за махінації з котируваннями валют. За даними наглядових відомств, продавці валют в закритих чатах обмінювалися конфіденційною інформацією і планами дій, час від часу координуючи свої стратегії. Йшлося, зокрема, про операції з обміну євро, доларів США і швейцарських франків.
Швейцарський банк UBS від штрафу звільнили, бо його керівництво саме повідомило про незаконні домовленості.
Як заявила глава антимонопольного відомства Євросоюзу Маргрет Вестагер, валютні операції є однією з найважливіших частин фінансового ринку. Їх щоденний обсяг становить багато мільярдів євро.
Нагадаємо, в результаті безпрецедентної міжнародної спецоперації була зруйнована глобальна організована мережа кіберзлочинності.