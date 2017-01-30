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ЄС збирається відповісти на указ Д.Трампа про мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Європейський Союз збирається заступитися за права своїх громадян, що володіють також паспортом однієї з семи мусульманських країн, які згадуються в указі нового президента США Дональда Трампа про мігрантів. Про це в понеділок заявив представник Єврокомісії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

З його слів, адвокати в Брюсселі консультуються з партнерами ЄС і іншими країнами з цього питання.

"Зрозуміло, ми подбаємо про те, щоб наші громадяни не піддавалися подібній дискримінації", - сказав представник ЄК.

Указ Д.Трампа, підписаний 27 січня, забороняє в'їзд в США протягом найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Рішення поширюється і на власників грін-карт. Він також призупиняє на 120 днів прийом біженців в країну і, як підкреслюється в документі, покликаний "захистити американський народ від терористичних атак, скоєних іноземними громадянами".

В'їзд в США прохачів притулку з Сирії припинено на невизначений термін - до тих пір, поки Д.Трамп не вирішить, що американська програма прийому біженців піддалася "істотних змін", пише видання.

Указ Д.Трампа різко розкритикували як в самих Сполучених Штатах, так і по всьому світу.

Зокрема, проти нього виступили генеральні прокурори 16 американських штатів. "Ми засуджуємо неконституційний, антиамериканський і протизаконний указ президента США", - йдеться в оприлюдненій 29 січня спільній заяві генпрокурорів. У той же день суд в Нью-Йорку заборонив депортувати з країни громадян країн, що володіють дійсними американськими візами і на яких поширюється указ.

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