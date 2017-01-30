ЕС собирается ответить на указ Д.Трампа о мигрантах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Европейский Союз собирается вступиться за права своих граждан, обладающих также паспортом одной из семи мусульманских стран, которые упоминаются в указе нового президента США Дональда Трампа о мигрантах. Об этом в понедельник заявил представитель Еврокомиссии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По его словам, адвокаты в Брюсселе консультируются с партнерами ЕС и другими странами по этому вопросу.
"Разумеется, мы позаботимся о том, чтобы наши граждане не подвергались подобной дискриминации", - сказал представитель ЕК.
Указ Д.Трампа, подписанный 27 января, запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Решение распространяется и на владельцев грин-карт. Он также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как подчеркивается в документе, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершенных иностранными гражданами".
Въезд в США просителей убежища из Сирии приостановлен на неопределенный срок - до тех пор, пока Д.Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась "существенным изменениям", пишет издание.
Указ Д.Трампа резко раскритиковали как в самих Соединенных Штатах, так и по всему миру.
В частности, против него выступили генеральные прокуроры 16 американских штатов. "Мы осуждаем неконституционный, антиамериканский и противозаконный указ президента США", - говорится в обнародованном 29 января совместном заявлении генпрокурора. В тот же день суд в Нью-Йорке запретил депортировать из страны граждан стран, обладающих действительными американскими визами и на которых распространяется указ.