ЄС надає 11,5 млн євро на підтримку реформи державного управління в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Європейський союз передає 11,5 млн євро на підтримку реформи державного управління в Україні. Про це повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні, передає УНН.
"ЄС підтримує реформу державного управління в Україні черговою прямою виплатою у понад 11,5 млн євро в умовах поточної кризи, спричиненої COVID-19", - повідомили в представництві.
Зі слів голови представництва ЄС в Україні, посла Матті Маасікаса, зараз як ніколи важливо забезпечити дотримання основних принципів публічного врядування, підзвітності та прозорості для зміцнення довіри громадян і бізнесу до державних інституцій.
Нагадаємо, 1 липня Кабінет міністрів схвалив проекти трьох угод, що дадуть можливість Україні отримати допомогу від Європейського Союзу обсягом 105 мільйонів євро.