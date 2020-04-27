Єрмак провів нараду з протидії поширенню COVID-19 у регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів робочу нараду щодо протидії поширенню коронавірусу в регіонах, йшлося, зокрема, про фінансування місцевих лікарень і необхідність продовження законів щодо забезпечення подолання COVID-19 в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
"Керівник ОПУ Андрій Єрмак під час робочої наради обговорив зі своїми заступниками актуальні питання протидії поширенню коронавірусу в регіонах та лікування наявних хворих", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, на нараді йшлося про фінансування лікарень, які першими приймають недужих з коронавірусом у Кропивницькому, забезпечення надбавки до заробітної плати соціальним працівникам у Полтавській області, збереження дотацій у низці регіонів.
"Також обговорювалася необхідність продовження законів щодо забезпечення подолання COVID-19 в Україні, термін дії яких закінчується", - додали в ОПУ.
Керівник Офісу Президента також виступив з ініціативою створення ради ветеранів, яка працюватиме як дорадчий орган при Офісі Глави держави. На переконання Андрія Єрмака, до її складу можуть увійти учасники бойових дій, які нині захищають територіальну цілісність і суверенітет України, члени їхніх родин, волонтери, військові тощо. Мета створення – оперативне реагування на запити ветеранів та їхніх рідних, підтримка у вирішенні нагальних питань.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них 220 летальних.