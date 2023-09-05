"Є 90% впевненість, що готовність енергокомпаній до опалювального сезону буде високою" - Ростислав Шурма

«Можу сказати, що рівень готовності різний, залежно від структури. Є високий і хороший рівень готовності, є поганий, а є компанії, де станом на зараз не найкраща ситуація, але розпочались активні роботи, і є 90-відсоткова впевненість, що до початку опалювального сезону буде доволі висока готовність», - сказав він в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine.

При цьому він підкреслив, що оцінити реальну готовність можна лише після глибокої інструментальної діагностики. «Я думаю, що інституційно зараз ані держава, ані профільні інституції, такі, як Держенергонагляд, не здатні це зробити. Вони можуть зробити дуже поверхневу діагностику. І ця діагностика говорить, що готовність непогана», - додав Ростислав Шурма.

На його думку, задля зменшення ризиків Україні дійсно потрібно розвивати систему енергоконтролю. «Держава грає в таку лотерею з приватними енергокомпаніями вже протягом 20 років. Питання полягає в тому, що ми маємо змінити в системі управління, щоб ризики для держави зменшились… Я висновок зробив: має бути нормальна система контролю з нормальною системою діагностики. Є відповідна інституція – Держенергонагляд. Її потрібно розвивати», - пояснив він.

Окрім того, заступник керівника ОП зробив наголос на тому, що сьогодні енергетика є одним з найкритичніших сегментів, і держава повинна скористатися всіма наявними інструментами, зокрема такими, як видача кредитів за держпрограмою «5-7-9» для підтримки цього сектора. «А далі вже є питання моралі для кожного гравця ринку: чи ти невеличка біокотельня і хочеш взяти кредит, щоби постачати тепло на свій населений пункт, чи ти велика компанія з прибутками в мільярди гривень. З реальними прибутками, бо зі звітністю і бухгалтерією завжди можна маніпулювати. І ти будеш просити у держави допомогу ще на якісь десятки мільйонів», - додав при цьому він.