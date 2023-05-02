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Явна більшість австрійців проти вступу до НАТО - опитування

Явна більшість австрійців проти вступу до НАТО - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. За даними опитування, опублікованого у вівторок, більшість громадян в Австрії виступають проти вступу до НАТО, інформує УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням Австрійського товариства європейської політики (OGfE), проти вступу до НАТО висловилися 61%, за - 21%, а 19% респондентів не висловили своєї думки.

Останні три роки, за даними OGfE, думка з цього питання залишалася більш-менш постійною, незважаючи на напад росії на Україну.

Однак, згідно з опитуванням, 67% висловилися за активізацію співпраці між державами-членами ЄС у сфері політики безпеки та оборони. Близько 20% дотримуються протилежної думки, а 13% не висловили свою думку.

Близько половини респондентів (51 відсоток) вважають "дуже важливим" (25 відсотків) або "досить важливим" (26 відсотків) те, що ЄС та його держави-члени продовжують підтримувати Україну в її боротьбі проти нападу росії. Трохи більше третини (36%) так не вважають і оцінюють це як "швидше не важливе" (15%) або "зовсім не важливе" (21%). 13% неспроможні чи захотіли відповісти.

Доповнення

Нейтралітет Австрії був фундаментальним елементом зовнішньої політики країни з того часу, як його було прийнято 26 жовтня 1955 року, через день після виведення окупаційних військ з Австрії.

Проте Австрія налагодила відносини з НАТО. Наприклад, Відень є учасником Партнерства заради миру з 1995 року та Ради євроатлантичного партнерства з 1997 року.

Австрія також бере участь у різних операціях з мандатом Ради Безпеки ООН під керівництвом НАТО, наприклад, у складі сил НАТО для Косова.

Крім того, в австрійському представництві при НАТО працюють дипломати австрійського МЗС та експерти австрійського військового представництва у Брюсселі.

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