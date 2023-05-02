Явное большинство австрийцев против вступления в НАТО – опрос

Детали

Согласно опросу Австрийского общества европейской политики (OGfE), против вступления в НАТО высказались 61%, за - 21%, а 19% респондентов не высказали своего мнения.

Последние три года, по данным OGfE, мнение по этому вопросу оставалось более или менее постоянным, несмотря на нападение россии на Украину.

Однако, согласно опросу, 67% высказались за активизацию сотрудничества между государствами-членами ЕС в сфере политики безопасности и обороны. Около 20% придерживаются противоположного мнения, а 13% не высказали свое мнение.

Около половины респондентов (51 процент) считают «очень важным» (25 процентов) или «довольно важным» (26 процентов) то, что ЕС и его государства-члены продолжают поддерживать Украину в ее борьбе против нападения россии. Чуть более трети (36%) так не считают и оценивают это как «скорее не важное» (15%) или «совсем не важное» (21%). 13% не могут или не захотели ответить.

Дополнение

Нейтралитет Австрии был фундаментальным элементом внешней политики страны с тех пор, как он был принят 26 октября 1955 года, через день после выведения оккупационных войск из Австрии.

Однако Австрия наладила отношения с НАТО. Например, Вена является участником Партнерства ради мира с 1995 года и Совета евроатлантического партнерства с 1997 года.

Австрия также принимает участие в различных операциях с мандатом Совета Безопасности ООН под руководством НАТО, например, в составе сил НАТО для Косово.

Кроме того, в австрийском представительстве при НАТО работают дипломаты австрийского МИД и эксперты австрийского военного представительства в Брюсселе.