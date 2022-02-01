Якщо Росія не має наміру воювати з Україною, то настав час відвести війська — Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови у вівторок сказав своєму російському колезі Сергію Лаврову, що зараз саме час відвести російські війська від кордону з Україною, якщо Москва не має наміру вторгатися. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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"Якщо президент Путін справді не має наміру воювати чи змінювати режим, — сказав держсекретар міністру закордонних справ Лаврову, — То настав час відвести війська та важке озброєння та розпочати серйозне обговорення… яке може зміцнити колективну європейську безпеку", — заявив держсекретар.
Додамо
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели сьогодні обіцяну раніше телефонну розмову.
Зазначається, що під час переговорів Блінкен заявив про готовність Сполучених Штатів продовжити контакти з Росією у сфері безпеки. Крім того, держсекретар США під час бесіди закликав Росію до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.