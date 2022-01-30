Якщо Росія не хоче нової війни, вона має вивести війська від України та з окупованих територій - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія має продовжити дипломатичну взаємодію, якщо не хоче війни. За його словами, дипломатія є єдиним шляхом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост міністра у Twitter.
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Кулеба підкреслив, що Росія має вивести збройні сили, які вона зосередила вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України. Так офіційні особи РФ підтвердять свою заяву, що не хочуть нової війни.
“Дипломатія — єдиний відповідальний шлях”, — додав міністр.
If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022