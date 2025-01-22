Які вживані авто з США найчастіше купують українці - нова статистика

У 2024 році українці придбали 41,7 тис. вживаних автомобілів зі США, що на 46% більше, ніж у 2023-му. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model 3, а середній вік імпортованих автомобілів сягнув 5,8 року, повідомили в асоціації "Укравтопром" у середу, пише УНН.

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"Упродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто", - повідомляє Укравтопром.

Проти 2023 року попит на вживані авто з США зріс на 46%.

Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 року.

Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Далі йдуть:

електромобілі - 36%

гібридні авто - 7%

автомобілі з ГБО - 6,5%

дизельні - 5,5%

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model 3 - 4521 од.;

TESLA Model Y - 3984 од.;

FORD Escape - 2747 од.;

JEEP Cherokee - 2492 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 2344 од.

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