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Які вживані авто з США найчастіше купують українці - нова статистика

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У 2024 році українці придбали 41,7 тис. вживаних автомобілів зі США, що на 46% більше ніж роком раніше. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model 3, а середній вік імпортованих авто - 5,8 року.

У 2024 році українці придбали 41,7 тис. вживаних автомобілів зі США, що на 46% більше, ніж у 2023-му. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model 3, а середній вік імпортованих автомобілів сягнув 5,8 року, повідомили в асоціації "Укравтопром" у середу, пише УНН.

Деталі

"Упродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто", - повідомляє Укравтопром.

Проти 2023 року попит на вживані авто з США зріс на 46%.

Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 року.

Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Далі йдуть:

  • електромобілі - 36%
    • гібридні авто - 7%
      • автомобілі з ГБО - 6,5%
        • дизельні - 5,5%

          До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

          • TESLA Model 3 - 4521 од.;
            • TESLA Model Y - 3984 од.;
              • FORD Escape - 2747 од.;
                • JEEP Cherokee - 2492 од.;
                  • VOLKSWAGEN Passat - 2344 од.

                    Які гібридні авто обирали українці у 2024 році: названо бестселери10.01.25, 12:30 • 25860 переглядiв

                    Юлія Шрамко

                    Юлія Шрамко

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