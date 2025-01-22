Які вживані авто з США найчастіше купують українці - нова статистика
Київ • УНН
У 2024 році українці придбали 41,7 тис. вживаних автомобілів зі США, що на 46% більше ніж роком раніше. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model 3, а середній вік імпортованих авто - 5,8 року.
У 2024 році українці придбали 41,7 тис. вживаних автомобілів зі США, що на 46% більше, ніж у 2023-му. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model 3, а середній вік імпортованих автомобілів сягнув 5,8 року, повідомили в асоціації "Укравтопром" у середу, пише УНН.
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"Упродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто", - повідомляє Укравтопром.
Проти 2023 року попит на вживані авто з США зріс на 46%.
Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 року.
Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.
Далі йдуть:
- електромобілі - 36%
- гібридні авто - 7%
- автомобілі з ГБО - 6,5%
- дизельні - 5,5%
До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model 3 - 4521 од.;
- TESLA Model Y - 3984 од.;
- FORD Escape - 2747 од.;
- JEEP Cherokee - 2492 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 2344 од.
Які гібридні авто обирали українці у 2024 році: названо бестселери10.01.25, 12:30 • 25860 переглядiв