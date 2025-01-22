Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы - новая статистика

ukenru
Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
09:59 • 20742 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
09:49 • 36792 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
07:26 • 104021 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
06:10 • 100401 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 119249 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 121234 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 120004 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
21 января, 13:42 • 115230 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

Эксклюзив
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
21 января, 11:36 • 115437 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
21 января, 11:10 • 115156 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу

Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу

22 января, 01:16 • 105002 просмотра
Оккупанты подняли тарифы на проезд в Донецке: цена выросла почти вдвое

Оккупанты подняли тарифы на проезд в Донецке: цена выросла почти вдвое

22 января, 01:42 • 72061 просмотра
Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США

Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США

22 января, 02:41 • 102150 просмотра
Трамп отменил указ Байдена о переходе США на электромобили

Трамп отменил указ Байдена о переходе США на электромобили

22 января, 03:21 • 83721 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

08:30 • 73020 просмотра
публикации
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

08:30 • 73020 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

07:26 • 104032 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 124162 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 141722 просмотра
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 196875 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 129053 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 141806 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 164724 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 176556 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 160860 просмотра
Актуальное
Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы - новая статистика

Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы - новая статистика

Киев  •  УНН

 • 3333 просмотра

Read in English

В 2024 году украинцы приобрели 41,7 тыс. подержанных автомобилей из США, что на 46% больше чем годом ранее. Самой популярной моделью стала Tesla Model 3, а средний возраст импортируемых авто - 5,8 года.

В 2024 году украинцы приобрели 41,7 тыс. подержанных автомобилей из США, что на 46% больше, чем в 2023-м. Самой популярной моделью стала Tesla Model 3, а средний возраст импортируемых автомобилей достиг 5,8 года, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в среду, пишет УНН.

Детали

"В течение прошлого года украинцы приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в 2024г. подержанных легковых авто", - сообщает Укравтопром.

По сравнению с 2023 годом спрос на подержанные авто из США вырос на 46%.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших в прошлом году украинский автопарк, составляет 5,8 года.

Наибольшая доля из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.

Дальше идут:

  • электромобили - 36%
    • гибридные авто - 7%
      • автомобили с ГБО - 6,5%
        • дизельные - 5,5%

          В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

          • TESLA Модель 3 - 4521 ед.;
            • TESLA Model Y - 3984 ед.;
              • FORD Escape - 2747 ед.;
                • JEEP Cherokee - 2492 ед.;
                  • VOLKSWAGEN Passat - 2344 ед.

                    Какие гибридные автомобили выбирали украинцы в 2024 году: названы бестселлеры10.01.25, 12:30 • 25546 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    ЭкономикаТехнологии
                    volkswagenVolkswagen
                    tesla-incTesla Inc
                    soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
                    ukrainaУкраина

                    Обратиться по вопросам размещения рекламы