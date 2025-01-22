Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы - новая статистика
Киев • УНН
В 2024 году украинцы приобрели 41,7 тыс. подержанных автомобилей из США, что на 46% больше чем годом ранее. Самой популярной моделью стала Tesla Model 3, а средний возраст импортируемых авто - 5,8 года.
В 2024 году украинцы приобрели 41,7 тыс. подержанных автомобилей из США, что на 46% больше, чем в 2023-м. Самой популярной моделью стала Tesla Model 3, а средний возраст импортируемых автомобилей достиг 5,8 года, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в среду, пишет УНН.
Детали
"В течение прошлого года украинцы приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в 2024г. подержанных легковых авто", - сообщает Укравтопром.
По сравнению с 2023 годом спрос на подержанные авто из США вырос на 46%.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших в прошлом году украинский автопарк, составляет 5,8 года.
Наибольшая доля из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.
Дальше идут:
- электромобили - 36%
- гибридные авто - 7%
- автомобили с ГБО - 6,5%
- дизельные - 5,5%
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- TESLA Модель 3 - 4521 ед.;
- TESLA Model Y - 3984 ед.;
- FORD Escape - 2747 ед.;
- JEEP Cherokee - 2492 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat - 2344 ед.
Какие гибридные автомобили выбирали украинцы в 2024 году: названы бестселлеры10.01.25, 12:30 • 25546 просмотров