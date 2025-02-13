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Випускники шкіл більше не отримуватимуть золотих та срібних медалей

Київ • УНН

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МОН скасувало нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення у навчанні. Замість медалей випускники отримуватимуть свідоцтво про освіту "з відзнакою".

В Україні скасували нагородження випускників 11 класів "золотими та срібними медалями" за особливі досягнення у навчанні.

Про це йдеться у відповідному наказі МОН, який набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції, передає УНН.

Так, в документі зазначається, що Положення про золоту та срібну медалі, якими школи нагороджували учнів, втратило чинність. Тепер для записів у документах замість формулювання "золота медаль" або "срібна медаль" буде використовуватися запис "з відзнакою".

Запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" залишиться, як й на попередніх документах про освіту.

Доповнення

Освітній омбудсмен запропонував переглянути систему нагородження випускників шкіл медалями. За його словами, в Україні за 6 років кількість медалістів серед випускників 11-го класу збільшилася на 141,36%. Проте збільшення кількості медалістів не відображає реальний стан освіти. Також отримання медалі не дає переваг при вступі до закладу вищої освіти.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявляв на Саміті перших леді та джентльменів, що питання скасування вручення у школах срібних та золотих медалей потрібно винести на громадське обговорення.

Згодом в МОН заявили, що в Україні зацікавленими органами центральної влади та органами місцевого самоврядування у сфері освіти ведеться обговорення щодо скасування нормативно-правових актів, якими передбачене нагородження учасників освітнього процесу золотою та срібною медалями. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
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