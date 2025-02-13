Выпускники школ больше не будут получать золотых и серебряных медалей
Киев • УНН
МОН отменило награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Вместо медалей выпускники будут получать свидетельство об образовании «с отличием».
В Украине отменили награждение выпускников 11 классов «золотыми и серебряными медалями» за особые достижения в учебе.
Об этом говорится в соответствующем приказе МОН, который вступил в силу после его регистрации в Министерстве юстиции, передает УНН.
Так, в документе отмечается, что Положение о золотой и серебряной медали, которыми школы награждали учеников, утратило силу. Теперь для записей в документах вместо формулировки «золотая медаль» или «серебряная медаль» будет использоваться запись «с отличием».
Запись «Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием» останется, как и на предыдущих документах об образовании.
Дополнение
Образовательный омбудсмен предложил пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями. По его словам, в Украине за 6 лет количество медалистов среди выпускников 11-го класса увеличилось на 141,36%. Однако увеличение количества медалистов не отражает реальное состояние образования. Также получение медали не дает преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования.
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял на Саммите первых леди и джентльменов, что вопрос отмены вручения в школах серебряных и золотых медалей нужно вынести на общественное обсуждение.
Впоследствии в МОН заявили, что в Украине заинтересованными органами центральной власти и органами местного самоуправления в сфере образования ведется обсуждение по отмене нормативно-правовых актов, которыми предусмотрено награждение участников образовательного процесса золотой и серебряной медалями.