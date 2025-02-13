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Выпускники школ больше не будут получать золотых и серебряных медалей

Киев  •  УНН

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МОН отменило награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Вместо медалей выпускники будут получать свидетельство об образовании «с отличием».

В Украине отменили награждение выпускников 11 классов «золотыми и серебряными медалями» за особые достижения в учебе.

Об этом говорится в соответствующем приказе МОН, который вступил в силу после его регистрации в Министерстве юстиции, передает УНН.

Так, в документе отмечается, что Положение о золотой и серебряной медали, которыми школы награждали учеников, утратило силу. Теперь для записей в документах вместо формулировки «золотая медаль» или «серебряная медаль» будет использоваться запись «с отличием».

Запись «Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием» останется, как и на предыдущих документах об образовании.

Дополнение

Образовательный омбудсмен предложил пересмотреть систему награждения выпускников школ медалями. По его словам, в Украине за 6 лет количество медалистов среди выпускников 11-го класса увеличилось на 141,36%. Однако увеличение количества медалистов не отражает реальное состояние образования. Также получение медали не дает преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял на Саммите первых леди и джентльменов, что вопрос отмены вручения в школах серебряных и золотых медалей нужно вынести на общественное обсуждение.

Впоследствии в МОН заявили, что в Украине заинтересованными органами центральной власти и органами местного самоуправления в сфере образования ведется обсуждение по отмене нормативно-правовых актов, которыми предусмотрено награждение участников образовательного процесса золотой и серебряной медалями. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
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