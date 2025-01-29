Вибух пролунав в окупованому Бердянську: ймовірно, є "приліт"

В окупованому Бердянську було гучно - пролунав вибух, ймовірно, є "приліт", передає УНН із посиланням на "Бердянськ сьогодні".

"Гучно в Бердянську! Особливо в нагірній частині міста! Бердянці пишуть, що прилетіло кудись!" - зазначено у повідомленні.

Згодом з'явилось повідомлення про ракету на порт.

"Був вибух!" - йдеться у повідомленні.

російські військові отруїлися в барі окупованого Бердянська: двоє - у важкому стані