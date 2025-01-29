Вибух пролунав в окупованому Бердянську: ймовірно, є "приліт"
Київ • УНН
В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух. За попередніми даними, ракета була на порт, ймовірно, є "приліт".
В окупованому Бердянську було гучно - пролунав вибух, ймовірно, є "приліт", передає УНН із посиланням на "Бердянськ сьогодні".
"Гучно в Бердянську! Особливо в нагірній частині міста! Бердянці пишуть, що прилетіло кудись!" - зазначено у повідомленні.
Згодом з'явилось повідомлення про ракету на порт.
"Був вибух!" - йдеться у повідомленні.
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