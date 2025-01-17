російські військові отруїлися в барі окупованого Бердянська: двоє - у важкому стані

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Київ • УНН

 • 33707 перегляди

Двоє російських військових у важкому стані потрапили до лікарні після відвідування бару в окупованому Бердянську. Міська рада Маріуполя повідомляє, що такі випадки отруєння окупантів трапляються регулярно.

російські військові, які приїхали на вихідні у окупований Бердянськ з Маріуполя, отруїлися в одному з місцевих барів. Наразі вони у важкому стані. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, що двоє окупантів опинилися у важкому стані у лікарні. З питань безпеки, назву закладу не повідомили. 

А от чи сталося це випадково, чи хтось цьому посприяв - наразі невідомо.

"Зазначимо, що вже неодноразово російські військові отруювалися їжею та напоями в окупованому Маріуполі та на інших окупованих територіях",—зазаначає міська рада Маріуполя.

Нагадаємо

Шестеро російських військових померли в Маріуполі через отруєний алкоголь під час новорічних свят. У телефонах загиблих знайшли відео з допитами українських військовополонених.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
berdianskБердянськ
mariupolМаріуполь

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