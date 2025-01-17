російські військові отруїлися в барі окупованого Бердянська: двоє - у важкому стані
Київ • УНН
Двоє російських військових у важкому стані потрапили до лікарні після відвідування бару в окупованому Бердянську. Міська рада Маріуполя повідомляє, що такі випадки отруєння окупантів трапляються регулярно.
російські військові, які приїхали на вихідні у окупований Бердянськ з Маріуполя, отруїлися в одному з місцевих барів. Наразі вони у важкому стані. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.
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Повідомляється, що двоє окупантів опинилися у важкому стані у лікарні. З питань безпеки, назву закладу не повідомили.
А от чи сталося це випадково, чи хтось цьому посприяв - наразі невідомо.
"Зазначимо, що вже неодноразово російські військові отруювалися їжею та напоями в окупованому Маріуполі та на інших окупованих територіях",—зазаначає міська рада Маріуполя.
Нагадаємо
Шестеро російських військових померли в Маріуполі через отруєний алкоголь під час новорічних свят. У телефонах загиблих знайшли відео з допитами українських військовополонених.