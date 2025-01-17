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российские военные отравились в баре оккупированного Бердянска: двое - в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 5052 просмотра

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Двое российских военных в тяжелом состоянии попали в больницу после посещения бара в оккупированном Бердянске. Городской совет Мариуполя сообщает, что такие случаи отравления оккупантов случаются регулярно.

российские военные, которые приехали на выходные в оккупированный Бердянск из Мариуполя, отравились в одном из местных баров. Сейчас они в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, что двое оккупантов оказались в тяжелом состоянии в больнице. По вопросам безопасности, название заведения не сообщили. 

А вот произошло ли это случайно, или кто-то этому поспособствовал - пока неизвестно.

"Отметим, что уже неоднократно российские военные отравлялись едой и напитками в оккупированном Мариуполе и на других оккупированных территориях", - отмечает городской совет Мариуполя.

Напомним

Шестеро российских военных умерли в Мариуполе из-за отравленного алкоголя во время новогодних праздников. В телефонах погибших нашли видео с допросами украинских военнопленных.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
berdyanskБердянск
mariupolМариуполь

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