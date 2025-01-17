российские военные отравились в баре оккупированного Бердянска: двое - в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Двое российских военных в тяжелом состоянии попали в больницу после посещения бара в оккупированном Бердянске. Городской совет Мариуполя сообщает, что такие случаи отравления оккупантов случаются регулярно.
российские военные, которые приехали на выходные в оккупированный Бердянск из Мариуполя, отравились в одном из местных баров. Сейчас они в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что двое оккупантов оказались в тяжелом состоянии в больнице. По вопросам безопасности, название заведения не сообщили.
А вот произошло ли это случайно, или кто-то этому поспособствовал - пока неизвестно.
"Отметим, что уже неоднократно российские военные отравлялись едой и напитками в оккупированном Мариуполе и на других оккупированных территориях", - отмечает городской совет Мариуполя.
Напомним
Шестеро российских военных умерли в Мариуполе из-за отравленного алкоголя во время новогодних праздников. В телефонах погибших нашли видео с допросами украинских военнопленных.