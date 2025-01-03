У Маріуполі шість окупантів "задвухсотилися" від отруєного алкоголю під час свят - міськрада

У Маріуполі смертельно отруїли алкоголем 6 окупантів, повідомила Маріупольська міська рада у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

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"Маріупольський Спротив повідомив про ліквідацію шістьох російських військових через отруйний алкоголь. Це сталося під час новорічних свят", - вказали у Маріупольській міськраді.

За даними міськради, "Спротив вилучив телефони загарбників, у яких були знайдені відео допитів українських військовополонених". "На них захисників змушують славити бурятів та путіна", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Маріупольський Спротив здійснив диверсії на двох залізничних об'єктах у московській області. Підпалено електропотяг ЕП2Д-0014 у дмітрові та тепловоз у лобні.