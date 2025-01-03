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В Мариуполе шесть оккупантов "задвухсотились" от отравленного алкоголя во время праздников - горсовет

В Мариуполе шесть оккупантов "задвухсотились" от отравленного алкоголя во время праздников - горсовет

Киев  •  УНН

 • 3197 просмотра

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Шестеро российских военных умерли в Мариуполе из-за отравленного алкоголя во время новогодних праздников. В телефонах погибших нашли видео с допросами украинских военнопленных.

В Мариуполе смертельно отравили алкоголем 6 оккупантов, сообщил Мариупольский городской совет в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали 

"Мариупольское Сопротивление сообщило о ликвидации шестерых российских военных из-за ядовитого алкоголя. Это произошло во время новогодних праздников", - указали в Мариупольском горсовете.

По данным горсовета, "Сопротивление изъяло телефоны захватчиков, в которых были найдены видео допросов украинских военнопленных". "На них защитников заставляют славить бурятов и путина", - говорится в сообщении.

Напомним 

Мариупольское Сопротивление совершило диверсии на двух железнодорожных объектах в московской области. Подожжен электропоезд ЭП2Д-0014 в Дмитрове и тепловоз в Лобне.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
mariupolМариуполь