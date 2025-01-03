В Мариуполе шесть оккупантов "задвухсотились" от отравленного алкоголя во время праздников - горсовет
Киев • УНН
Шестеро российских военных умерли в Мариуполе из-за отравленного алкоголя во время новогодних праздников. В телефонах погибших нашли видео с допросами украинских военнопленных.
В Мариуполе смертельно отравили алкоголем 6 оккупантов, сообщил Мариупольский городской совет в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Мариупольское Сопротивление сообщило о ликвидации шестерых российских военных из-за ядовитого алкоголя. Это произошло во время новогодних праздников", - указали в Мариупольском горсовете.
По данным горсовета, "Сопротивление изъяло телефоны захватчиков, в которых были найдены видео допросов украинских военнопленных". "На них защитников заставляют славить бурятов и путина", - говорится в сообщении.
Напомним
Мариупольское Сопротивление совершило диверсии на двух железнодорожных объектах в московской области. Подожжен электропоезд ЭП2Д-0014 в Дмитрове и тепловоз в Лобне.