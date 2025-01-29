Взрыв прогремел в оккупированном Бердянске: вероятно, есть "прилет"

В оккупированном Бердянске было громко - прогремел взрыв, вероятно, есть "прилет", передает УНН со ссылкой на "Бердянск сегодня".

"Шумно в Бердянске! Особенно в нагорной части города! Бердянцы пишут, что прилетело куда-то!" - указано в сообщении.

Впоследствии появилось сообщение о ракете на порт.

"Был взрыв!" - говорится в сообщении.

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