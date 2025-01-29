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Взрыв прогремел в оккупированном Бердянске: вероятно, есть "прилет"

Взрыв прогремел в оккупированном Бердянске: вероятно, есть "прилет"

Киев  •  УНН

 • 4261 просмотра

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В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв. По предварительным данным, ракета была на порт, вероятно, есть "прилет".

В оккупированном Бердянске было громко - прогремел взрыв, вероятно, есть "прилет", передает УНН со ссылкой на "Бердянск сегодня".

"Шумно в Бердянске! Особенно в нагорной части города! Бердянцы пишут, что прилетело куда-то!" - указано в сообщении.

Впоследствии появилось сообщение о ракете на порт.

"Был взрыв!" - говорится в сообщении.

российские военные отравились в баре оккупированного Бердянска: двое - в тяжелом состоянии17.01.25, 16:30 • 31837 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
berdyanskБердянск

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