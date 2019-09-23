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Вулицями Харкова прогулювався слон

Вулицями Харкова прогулювався слон

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні вранці у Харкові очевидці помітили слона і зняли відео, як він розгулює вулицею, передає УНН із посиланням на соцмережі.

Так, слон гуляв М'ясним провулком, у районі дитячого садочка, поруч із яким розташовано Харківський державний цирк. Користувачі в інтернеті вирішили, що ссавець просто втік.

Однак у цирку спростували цю інформацію. Як повідомили УНН співробітники установи, слона вигулювали у внутрішньому дворі.

"Він гуляв у госпдворі. Слон їхав добу, тож у нього ніжки затекли – от його і вигулювали", - розповіли УНН у цирку.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці слони кинулись у натовп, у результаті постраждали 17 людей.

Українські Національні Новини

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