Вулицями Харкова прогулювався слон
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні вранці у Харкові очевидці помітили слона і зняли відео, як він розгулює вулицею, передає УНН із посиланням на соцмережі.
Так, слон гуляв М'ясним провулком, у районі дитячого садочка, поруч із яким розташовано Харківський державний цирк. Користувачі в інтернеті вирішили, що ссавець просто втік.
Однак у цирку спростували цю інформацію. Як повідомили УНН співробітники установи, слона вигулювали у внутрішньому дворі.
"Він гуляв у госпдворі. Слон їхав добу, тож у нього ніжки затекли – от його і вигулювали", - розповіли УНН у цирку.
Нагадаємо, на Шрі-Ланці слони кинулись у натовп, у результаті постраждали 17 людей.