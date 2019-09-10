На Шрі-Ланці слони кинулись у натовп: постраждало 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. На Шрі-Ланці, на параді, було травмовано 17 людей, через те що слони рознервувались і побігли у натовп. Про це повідомляє УНН, з посиланням на CNN.
“Два слони брали участь у щорічному буддійському параді на Шрі-Ланці, проте один з них розхвилювався і побіг крізь натовп. Інший побачив це і також побіг” , - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На женевській конференції заборонили продаж африканських слонів у зоопарки і цирки
Наразі невідомо, хто спровокував тварин. У результаті події 17 осіб отримали травми.
Такі паради проводять, щоб вшанувати Будду.