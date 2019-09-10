На Шри-Ланке слоны бросились в толпу: пострадали 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На Шри-Ланке, на параде, были травмированы 17 человек, потому что слоны разнервничались и побежали в толпу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Два слона принимали участие в ежегодном буддийском параде в Шри-Ланке, однако один из них разволновался и побежал сквозь толпу. Другой увидел это и также побежал", - говорится в сообщении.
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Пока неизвестно, кто спровоцировал животных. В результате происшествия 17 человек получили травмы.
Такие парады проводят, чтобы почтить Будду.