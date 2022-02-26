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Вульгарна російська брехня: МЗС рішуче заперечило твердження Росії про геноцид

Вульгарна російська брехня: МЗС рішуче заперечило твердження Росії про геноцид

Київ • УНН

 • 199142 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Україна рішуче заперечує твердження Росії про геноцид і заперечує будь-які спроби використовувати подібні маніпулятивні твердження як нібито привід для протиправної агресії. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє УНН.

Цитата

“Вже протягом кількох днів світ спостерігає безпрецедентну та брутальну військову агресію РФ проти України. Шукаючи виправдання для свого безпідставного та несправедливого вторгнення до України, Росія вдалася до цинічного перекручування найсерйозніших зобов’язань міжнародної спільноти щодо прав людини.

Вище військово-політичне керівництво РФ публічно здійснило спробу виправдати власну агресію проти України як засіб запобігання та покарання геноциду, який нібито відбувається в нашій державі.

Ця нахабна маніпуляція не має під собою жодної реальної підстави, про що відомо всьому світові.

Україна рішуче заперечує твердження Росії про геноцид і заперечує будь-які спроби використовувати подібні маніпулятивні твердження як нібито привід для протиправної агресії”, — йдеться у заяві МЗС.

У МЗС наголосили, що саме РФ планує в Україні акт геноциду.

“Російська брехня є навіть більш вульгарною та іронічною, оскільки судячи з усього саме Росія планує акти геноциду в Україні. Росія навмисно вбиває та завдає серйозних поранень представникам Українського народу. Ці дії слід розглядати разом із риторикою президента Путіна, що заперечує саме існування українського народу, що наводить на думку про навмисні вбивства Росією з метою геноциду”, — заявили у зовнішньополітичному відомстві.

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