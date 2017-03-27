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ВСУ повернув на повторний розгляд справу щодо відшкодування ПДВ вертолітному майданчику Януковича

ВСУ повернув на повторний розгляд справу щодо відшкодування ПДВ вертолітному майданчику Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Верховний суд України скасував усі рішення у справі відшкодування ПДВ ТОВ "Амадеус Ко" в розмірі 55 млн грн і направив справу для повторного розгляду в суді першої інстанції Про це на брифінгу заявив представник палати ВСУ в адміністративних справах Олег Кривенда, передає кореспондент УНН.

“ВСУ не втручаючись у те, хто вчиняв кримінальне правопорушення, чи є воно там взагалі, вирішував питання про усунення розбіжностей у застосуванні ВАСУ норм матеріального права при розгляді справи щодо відшкодування ПДВ”, — сказав О.Кривенда.

Він нагадав, що ВСУ розглянув 28 лютого за заявою ГПУ та ДФС справу про перегляд судового рішення в адміністративній справі щодо відшкодування ПДВ ТОВ “Амадеус-Ко”, якому була виділена земельна ділянка на вул.Паркова дорога, 1, де розташований вертолітний майданчик.

За даними О.Кривенди, ТОВ “Амадеус-Ко” звернулось до суду з позовом про відшкодування ПДВ на суму 55 млн грн.

“Суд (ВАСУ — ред) у цій справі відступив від висновку ВСУ, зазначивши про те, що позов про відшкодування напряму з бюджету... саме 55 млн штрафних санкцій — це є належний спосіб захисту. ВСУ скасував усі рішення у цій справі, оскільки вони, на нашу думку не узгоджуються з вимогами чинного законодавства”, — сказав О.Кривенда.

За його словами, перед зверненням до суду ТОВ мало звернутись спочатку до ДФС та Державного казначейства на предмет проведення перевірки та отримання висновку про відсутність заборгованості перед бюджетом.

При цьому даними О.Кривенди рішення про відшкодування ПДВ було виконано навіть до того як справа надійшла в касаційну інстанцію, а потім до Верховного суду України.

“Але на думку Верховного суду, виконання рішення у цій справі не повинно бути перепоною для того, аби ВСУ змінював свою правову позицію”, — сказав він.

При цьому, за його словами, ВСУ не зміг постановити рішення по суті у цій справі, оскільки не встановлював обставин справи.

“ВСУ скасував усі рішення... і направив справу для розгляду у першій інстанції”, — сказав О.Кривенда.

“Не знаю чи так співпало, чи було заплановано, але наступного дня після ухвалення рішення ВСУ 28 лютого, 1 березня там проводилися обшуки”, — зазначив О.Кривенда.

Нагадаємо, слідчі ГПУ 1 березня провели обшуки на вертолітному майданчику еск-президента України Віктора Януковича у Києві в рамках кримінального провадження щодо незаконного привласнення ним Межигір’я.

За словами прес-секретаря Генпрокурора Лариси Сарган, вірма “Амадеус-Ко” була замішана в оборутках по привласненню Межигір’я. ГПУ шукала підтвердження фактів перерахунку грошей на рахунки Януковича на Кіпр через цю фірму.

Як повідомляв УНН, за словами Ю.Луценка, мільйони ПДВ направлялися на будівництво вертолітного майданчика Януковича.

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