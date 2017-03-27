ВСУ вернул на повторное рассмотрение дело о возмещении НДС вертолетной площадке Януковича

“ВСУ не вмешиваясь в то, кто совершал уголовное преступление, является ли оно там вообще, решал вопрос об устранении разногласий в применении ВАСУ норм материального права при рассмотрении дела о возмещении НДС”, — сказал О.Кривенда.

Он напомнил, что ВСУ рассмотрел 28 февраля по заявлению ГПУ и ДФС дело о пересмотре судебного решения по административному делу о возмещении НДС ООО “Амадеус-Ко”, которому был выделен земельный участок на ул.Парковая дорога, 1, где расположена вертолетная площадка.

По данным О.Кривенды, ООО “Амадеус-Ко” обратилось в суд с иском о возмещении НДС на сумму 55 млн грн.

“Суд (ВАСУ — ред.) в этом деле отступил от заключения ВСУ, отметив о том, что иск о возмещении направления из бюджета ... именно 55 млн штрафных санкций — это надлежащий способ защиты. ВСУ отменил все решения по этому делу, поскольку они, по нашему мнению не согласуются с требованиями действующего законодательства”, — сказал О.Кривенда.

По его словам, перед обращением в суд ООО должно было обратиться сначала к ДФС и Государственному казначейству на предмет проведения проверки и получения заключения об отсутствии задолженности перед бюджетом.

По данным О.Кривенды, решение о возмещении НДС было выполнен даже до того как дело поступило в кассационную инстанцию, а затем в Верховный суд Украины.

“Но по мнению Верховного суда, исполнение решения в этом деле не должно быть препятствием для того, чтобы ВСУ менял свою правовую позицию”, — сказал он.

При этом, по его словам, ВСУ не смог принять решение по существу по этому делу, поскольку не устанавливал обстоятельств дела.

“ВСУ отменил все решения ... и направил дело для рассмотрения в первой инстанции”, — сказал О.Кривенда.

“Не знаю так совпало, или было запланировано, но на следующий день после принятия решения ВСУ 28 февраля, 1 марта там проводились обыски”, — отметил О.Кривенда.

Напомним, следователи ГПУ 1 марта провели обыски на вертолетной площадке эск-президента Украины Виктора Януковича в Киеве в рамках уголовного производства относительно незаконного присвоения им Межигорье.

По словам пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган, Вирма “Амадеус-Ко” была замешана в сделками по присвоению Межигорье. ГПУ искала подтверждения фактов перечисления денег на счета Януковича на Кипр через эту фирму.

Как сообщал УНН, по словам Ю.Луценко, миллионы НДС направлялись на строительство вертолетной площадки Януковича.