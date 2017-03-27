ВСУ вернул на повторное рассмотрение дело о возмещении НДС вертолетной площадке Януковича

ukru
Эксклюзив
14:19 • 14459 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 61180 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 112520 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 104967 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 115656 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 127402 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139158 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144074 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132068 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122027 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 130518 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 128231 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 96878 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 110916 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 69629 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 24830 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 112538 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 157214 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 191848 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 199585 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131140 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 139744 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 145064 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143988 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147631 просмотра
Актуальное
ВСУ вернул на повторное рассмотрение дело о возмещении НДС вертолетной площадке Януковича

ВСУ вернул на повторное рассмотрение дело о возмещении НДС вертолетной площадке Януковича

Киев • УНН

 • 8127 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Верховный суд Украины отменил все решения по делу возмещения НДС ООО "Амадеус Ко" в размере 55 млн грн и направил дело на повторное рассмотрение в суде первой инстанции. Об этом на брифинге заявил представитель палаты ВСУ в административных делах Олег Кривенда, передает корреспондент УНН.

“ВСУ не вмешиваясь в то, кто совершал уголовное преступление, является ли оно там вообще, решал вопрос об устранении разногласий в применении ВАСУ норм материального права при рассмотрении дела о возмещении НДС”, — сказал О.Кривенда.

Он напомнил, что ВСУ рассмотрел 28 февраля по заявлению ГПУ и ДФС дело о пересмотре судебного решения по административному делу о возмещении НДС ООО “Амадеус-Ко”, которому был выделен земельный участок на ул.Парковая дорога, 1, где расположена вертолетная площадка.

По данным О.Кривенды, ООО “Амадеус-Ко” обратилось в суд с иском о возмещении НДС на сумму 55 млн грн.

“Суд (ВАСУ — ред.) в этом деле отступил от заключения ВСУ, отметив о том, что иск о возмещении направления из бюджета ... именно 55 млн штрафных санкций — это надлежащий способ защиты. ВСУ отменил все решения по этому делу, поскольку они, по нашему мнению не согласуются с требованиями действующего законодательства”, — сказал О.Кривенда.

По его словам, перед обращением в суд ООО должно было обратиться сначала к ДФС и Государственному казначейству на предмет проведения проверки и получения заключения об отсутствии задолженности перед бюджетом.

По данным О.Кривенды, решение о возмещении НДС было выполнен даже до того как дело поступило в кассационную инстанцию, а затем в Верховный суд Украины.

“Но по мнению Верховного суда, исполнение решения в этом деле не должно быть препятствием для того, чтобы ВСУ менял свою правовую позицию”, — сказал он.

При этом, по его словам, ВСУ не смог принять решение по существу по этому делу, поскольку не устанавливал обстоятельств дела.

“ВСУ отменил все решения ... и направил дело для рассмотрения в первой инстанции”, — сказал О.Кривенда.

“Не знаю так совпало, или было запланировано, но на следующий день после принятия решения ВСУ 28 февраля, 1 марта там проводились обыски”, — отметил О.Кривенда.

Напомним, следователи ГПУ 1 марта провели обыски на вертолетной площадке эск-президента Украины Виктора Януковича в Киеве в рамках уголовного производства относительно незаконного присвоения им Межигорье.

По словам пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган, Вирма “Амадеус-Ко” была замешана в сделками по присвоению Межигорье. ГПУ искала подтверждения фактов перечисления денег на счета Януковича на Кипр через эту фирму.

Как сообщал УНН, по словам Ю.Луценко, миллионы НДС направлялись на строительство вертолетной площадки Януковича.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы