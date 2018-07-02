Вступна кампанія-2018: стартувала реєстрація електронних кабінетів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністерство освіти і науки України заявило, що з 2 липня почалася реєстрація електронних кабінетів вступників, яка триватиме до 18:00 25 липня. Про це повідомила прес-служба МОН, передає УНН.
“Сьогодні, 2 липня 2018 року, почалася реєстрація електронних кабінетів вступників — вона буде відкрита до 18:00 25 липня. З 12 липня через кабінети можна буде подавати заяви на вступ до вишів. Їх прийом триватиме до 18:00 26 липня”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, цього року заяви в електронній формі мають подавати вступники на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування, а також молодшого спеціаліста на базі 11 класів.
На сторінці реєстрації наголошується, що всі електронні кабінети, створені в 2016-2017 роках, видалені. Тож якщо вступник раніше вже реєстрував кабінет, але цього року планує вступати знову, то йому потрібно заново пройти процедуру реєстрації.
Так само з системи були видалені всі тестові кабінети, які створювалися 25 і 26 червня. За ці дні було зареєстровано майже 1300 тестових електронних кабінетів.
Крім цього, вступник має самостійно розраховувати середній бал атестата. Він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. З цією метою на сайті було створено онлайн-калькулятор.
Також, як зазначають у МОН, з 25 червня для вступників працюють гарячі телефонні лінії та приймальня громадян.
Раніше у МОН назвали шість основних змін цьогорічної вступної кампанії.